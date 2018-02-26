مصري يبتكر نموذج يساعد المعوقين على المشي

(المستقلة)..تمكن طالب مصري في المرحلة الثانوية (18 سنة) يدعى منصور حمادة من ابتكار نموذج أولي لهيكل خارجي روبوتي (إكسوسكيلتون)، يقول إنه سوف يساعد ذات يوم المعوقين على المشي.

ويعمل الهيكل الجديد، على ترجمة إشارات دماغ الشخص الذي يضعه إلى حركات للأطراف المصابة، من خلال استخدام أجهزة استشعار معينة للدماغ.

ويستهدف مصنعو الهياكل الخارجية الروبوتية في العالم غالبا الأشخاص ذوي الإعاقة. وهم لا يزعمون أن هذه الأجهزة تشفي المعوقين، لكنها يمكن أن تكون مساعدة عملية لتسهيل قدرتهم على التنقل.

ويرى الطالب أن جهازه قد يكون من بين أوائل هذه النوعية من الأجهزة في مصر.

ويوضح حمادة أنه صمم هذا الجهاز لمساعدة المعوقين، بمن فيهم من يعانون من شلل نصفي أو رباعي، وكلاهما من الإصابات التي تؤثر على الحبل الشوكي.

وقبل أن يبدأ في تصميم جهازه، أجرى حمادة دراسة مكثفة بمراكز علاج طبيعي، كما تحدث إلى جراحي دماغ ودرس الميكاترونيكس (هندسة الحاسوب والإلكترونيات).

واشترى حمادة ألومنيوم وصفائح معدنية من تاجر محلي، وأسلاك من سوق تجاري بقريته، وحول غرفة في بيته المتواضع إلى مختبر مؤقت.

وقطع الصفائح المعدنية والأسلاك يدويا، وجمعها لتشكيل الهيكل الخارجي الروبوتي المبتكر الذي يعمل بخزان أوكسجين.

وفي المرحلة التالية يرغب حمادة في استخدام مواد أقل، وزيادة قدرة الهيكل فيما يتعلق بتحمل الوزن. وتقدم بالفعل بطلب للحصول على براءة اختراع.