مصريون يطوفون حول مجسم للكعبة – فيديو

نشرت إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، مقطع فيديو يظهر مجسما يشبه الكعبة في أحد الأحياء بمصر ، يطوف حوله عدد من الأشخاص ، كما يطوف حوله الأطفال مرتدين الجلباب، مرددين: “لبيك اللهم لبيك”، وذلك بالتزامن مع حلول وقفة عيد الأضحى المبارك. والتقط بعض المارة فيديوهات، لحظة طواف الأطفال حول الكعبة لتسجيلها، ونشرت الفيديو إحدى الصفحات الخاصة بمنطقة “المعصرة” في مصر .

وسخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من الواقعة ، واصفين إياها بغير المنطقية. فيما أكد آخرون، أن الجموع الملتفين حول الكعبة ذاهبون لتعليقها في أحد الميادين، وهي العادة السنوية التي يقومون بها كل عيد للأضحى.

من جانبه قال الباحث بمشيخة الأزهر أحمد مدكور بحسب صحيفة الوطن المصرية ، إن العلماء اختلفوا في مثل هذا الأمر منهم من كره هذا الفعل بتجسيم الكعبة أو إظهار شكل لها أو تعليقها على حائط، لأنها تحمل معاني إسلامية، ومنهم من أجاز هذا الأمر، طالما لا يتعبد الناس من خلالها أو يعتبرون هذا حج من مكانهم. وأضاف أنه إذا كان في نية المواطنين أن هذا حج فهو لا يجوز شرعًا، أما لو على سبيل تزيين المكان، أو ذكرى طيبة ليذكر الناس بالكعبة بعد عدم السفر لها بسبب انتشار كورونا فهو خير، استنادًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، “من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة”.