مصرية تتجنس بالإسرائيلية

FILE - In this Feb. 7, 2016, file photo, Israeli women wear Tefillin, also known as Phylacteries - small leather boxes containing religious texts usually worn by Jewish men, at the Western Wall, the holiest site where Jews can pray in Jerusalem's Old City. (AP Photo/Sebastian Scheiner, File)

مصرية تتجنس بالإسرائيلية

المستقلة/ أصدر مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، قرارا بإسقاط الجنسية عن مواطنة بسبب حصولها على الجنسية الإسرائيلية دون إذن مسبق.

وذكر موقع صحيفة “الشروق” المصرية، أن مجلس الوزراء برئاسة مدبولي أصدر قرارا حمل رقم 5 لسنة 2020 يقضي بإسقاط الجنسية المصرية عن مواطنة تدعى آيه مصطفى محمد عبد العزيز علي، لتجنسها بالجنسية الإسرائيلية دون الحصول على إذن سابق.

المزيد من الاخبار
اخر الاخبار

شاهد :عمرو دياب يطلق ألبوم ”سهران“ و5 علامات تميزه

اخر الاخبار

شاهد دار الإفتاء المصرية: الاحتفال بالفلانتين جائز شرعا

واللافت أن السيدة آية التي طالها القرار الحكومي الذي نشر في الجريدة الرسمية اليوم الخميس، هي من مواليد إسرائيل بتاريخ 22 كانون الثاني 1998.

واستند إسقاط الجنسية على مفاعيل القانون رقم 26 لعام 1975، وتنص المادة 10 من القانون على أنه “لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه وفى جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة 16 من هذا القانون. ويترتب على تجنس المصرى بجنسية أجنبية، متى أذن له فى ذلك زوال الجنسية المصرية عنه…”.

التعليقات مغلقة.