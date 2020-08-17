مصرف يعلن شمول دوائر جديدة بوزارة الداخلية بالسلف الشخصية

(المستقلة) … اعلن مصرف الرافدين عن شمول دوائر أخرى جديدة في وزارة الداخلية وتشكيلاتها بالسلف الشخصية.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان انه “تم شمول تشكيلات وزارة الداخلية بالسلف وهي:

– مديرية جنسية وجوازات والاقامة في محافظة بابل

– مديرية احوال الكرخ

– الادلة الجنائية في بغداد

-مديرية شرطة الطاقة

– حرس الحدود – المقر – بغداد

– وكالة الوزارة لشؤون الاستخبارات والامن الاتحادي

– الدفاع المدني – المقر العام-بغداد

– الدفاع المدني في محافظة بابل

– المعهد العالي للتطوير الامني

– الدفاع المدني / الكرخ

– الدفاع المدني / الرصافة”.

وأشار الى انه “بإمكان المنتسبين التقديم على السلف من خلال الرابط الإلكتروني”.