مصرف يعلن شمول دوائر جديدة بوزارة الداخلية بالسلف الشخصية
(المستقلة) … اعلن مصرف الرافدين عن شمول دوائر أخرى جديدة في وزارة الداخلية وتشكيلاتها بالسلف الشخصية.
وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان انه “تم شمول تشكيلات وزارة الداخلية بالسلف وهي:
– مديرية جنسية وجوازات والاقامة في محافظة بابل
– مديرية احوال الكرخ
– الادلة الجنائية في بغداد
-مديرية شرطة الطاقة
– حرس الحدود – المقر – بغداد
– وكالة الوزارة لشؤون الاستخبارات والامن الاتحادي
– الدفاع المدني – المقر العام-بغداد
– الدفاع المدني في محافظة بابل
– المعهد العالي للتطوير الامني
– الدفاع المدني / الكرخ
– الدفاع المدني / الرصافة”.
وأشار الى انه “بإمكان المنتسبين التقديم على السلف من خلال الرابط الإلكتروني”.
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