مصرف يعلن اطلاق المستحقات المالية للفلاحين والمزارعين

(المستقلة)… أعلن مصرف الرافدين عن صرف المستحقات المالية للفلاحين والمزارعين في فروعه المخصصة لذلك.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم السبت إن “المصرف أوعز لفروعه بالمباشرة في صرف مستحقات الفلاحين والمزارعين بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمنح تلك الأموال”.

وأضاف المكتب، أن “المصرف مستمر في التزاماته المالية تجاه المواطنين والمتعلقة بصرف الأموال والمستحقات الأخرى مع اتخاذ أساليب الوقاية الصحية”. (النهاية)