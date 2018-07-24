مصرف زين يحث على تنمية الموارد البشرية المصرفية

(المستقلة)..أكد مصرف زين العراق الإسلامي أهمية النهوض بواقع الموارد البشرية العاملة في القطاع المصرفي .

وقالت معاون المدير المفوض للمصرف رغد نبيل الالوسي ان قطاع المصارف يشهد تطور متسارع في جميع مفاصلة خصوصا المصارف الاسلامية ، الامر الذي يتطلب إعداد الكفاءات المحلية للتمكن من الأنظمة المصرفية المتطورة .

واشارت الالوسي الى ان تفاعل القطاع المصرفي مع التطورات التقنية المصرفية يعد حاله صحيحة ويعزز نشاطات المصارف ويرفع واقع المنتجات كما ونوعا ، الامر الذي يتوافق مع رغبات المستفيدين من شركات ومواطنين .

الى ذلك اشارت المستشار القانوني للمصرف إيمان الالوسي الى ان العراق ارض بكر وتحتاج الى حجم عمل كبير جدا، وهذا يتطلب ان ننهض بواقع القطاع المصرفي الذي يعد اهم محاور العملية التنموية .