مصرف زين: تنويع منتجات المصارف الاسلامية يدعم التنمية المستدامة

(المستقلة)..اكد معاون المدير المفوض لمصرف زين العراق الاسلامي رغد نبيل الالوسي ان “واقع الاقتصاد العرقي يتطلب تطوير مفاصل العمل في القطاع المالي الذي يمثل محور رئيس لدعم عملية التنمية الاقتصادية”، لافتة الى “ضرورة تبني خطط تتجه لاتحقيق تنوع في الايرادات من خلال منتجات الصيرفة الاسلامية التي فعلت مؤخرا في العراق واثبتت نجاحا كبيرا على مستوى العالم”.

وقالت الالوسي ان اولى مراحل العمل لابد ان تركز على خلق موارد بشرية بكفاءة عالمية، كونها تعد محورا مهما في مجمل النشاطات المالية، من خلال اشراكهم بدورات تخصصية باشراف خبرات مالية دولية وهذا ما يعمل عليه مصرف زين العراق الاسلامي ،مشيرة الى ضرورة الاهتمام باقسام الامتثال وغسيل الاموال والمخاطر في عموم المصارف”.

وشهد الجهاز المصرفي في العراق توسع كبير بعد العام 2003 وبات يتكون من 70 للقطاع الخاص حصرا بمصارفه التقليدية والاسلامية.

خدمة الاقتصاد

ونبهت الى “اهمية التوجه الفعلي في التعدد بالمنتجات المصرفية التي تقدم الى الزبائن لدعم جميع مفاصل السوق الانتاجية والخدمية المتطورة والتي تمثل التوجه لتحقيق فائدة الاقتصاد الوطني ودعم التنمية”.

وأكدت الالوسي ضرورة ان تقدم البنوك الاسلامية جميع اعمال التمويل والاستثمار على غير اساس الفائدة الاسلامية منها فيتم تنفيذها وفق احكام الشريعة الاسلامية عبر فتح حسابات استثمار مع اموال المصارف للراغبين بالاستثمار بكل ماتجيزه الشريعة الاسلامية ..( المرابحة،و المضاربة،و القرض الحسن … الخ ).