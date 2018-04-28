مصرف زين العراق يثمن مبادرة الشمول المالي

(المستقلة)..اثنت معاون المدير المفوض زين العراق الاسلامي رغد نبيل الالوسي على مبادرة تنظيم اسبوع الشمول المالي التي قادها البنك المركزي العراقي.

وقالت الالوسي لـ(المستقلة) ان اسبوع الشمول المالي خطوة مهمة لتعزيز الثقة بين المواطن والجهاز المصرفي، حيث تعمل المصارف على تقديم وعرض خدماتها الى الجمهور المستهدف في اماكن عدة ومؤسسات مختلفة.

ولفتت الى ان مباراة البنك المركزي الرامية الى النهوض بواقع المدفوعات ستنقل شكل التعاملات المالية الى مرحلة افضل واكثر امانا، وهذا ما يعرض خلال فعاليات اسبوع الشمول المالي.

واكدت الالوسي ان مصرف زين العراق يتطلع الى توسيع قاعدة زبائنة من خلال تقديم افضل المنتجات المصرفية التي تلبي متطلبات الزبائن من شركات وافراد، حيث تبنى المصرف خطة منتظمة لتاهيل الموارد البشرية وتمكينها من البرامج والانظمة المالية المتطورة.

ونبهت الى اهمية خلق قطاع مصرفي متطور يقدم افضل الخدمات التي يتطلبها ميدان العمل الاقتصادي، لاسيما ان البلد مقبل على مراحل اعمار وبناء كبرى.