مصرف زين العراق الاسلامي يثني على الاهتمام بالشمول المالي

(المستقلة).. اكد معاون المدير المفوض لمصرف زين العراق الاسلامي رغد نبيل الالوسي الدور الايجابي للشمول المالي في تغيير حياة المجتمعات، وتمكينهم الافادة من الخدمات المالية لتغير واقع اقتصاد العائلة وجعلهم جزء مهم من العملية الانتاجية الداعمة لاقتصاد البلد.

وقالت الالوسي ان مصرف زين العراق الاسلامي داعم كبير لجميع التوجهات الهادفة الى النهوض بالنتجات المصرفية ومنها التي يركز عليها البنك المركزي العراقي وفي مقدمتها مفصل الشمول المالي.

واوضحت ان انطلاق المؤسسات المالية للعمل على نشر خدماتها بين اوساط المجتمع العراقي بالتزامن مع اسبوع الشمول المالي العربي مؤخرا، يمثل خطوة مهمة للتواصل والافادة من التجارب الاقليمية والبدء بمرحلة الانطلاق من حيث انتهى العالم، والنهوض بالاقتصاد الوطني عبر التفاعل مع جميع شرائح المجتمع دون استثناء لتكون النتائج لصالح الاقتصاد الوطني عبر التفاعل الايجابي بين الجهاز المصرفي والمواطن.

واشارت الى ان التطور الهائل والسريع في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ساهم في ظهور العديد من الخدمات المالية ونماذج الاعمال المبتكرة كالخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والخدمات المصرفية من دون فروع بنكية وكذلك في تحسين فرص وصولها للافراد وتعزيز الشمول المالي.

وبينت الالوسي ان توسيع المشاركة في النظام المالي الرسمي او تحقيق الشمول المالي ليس هدفا في حد ذاته بل وسيلة لتحقيق غاية نظرا لدوره التنموي الهام في تطوير الانسان، وتحسين مستوى المعيشة وتمكين المراة وتعزيز تكافؤ الفرص وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والحد من الفقر ودعم المساواة وتامين الرفاهية.