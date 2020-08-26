مصرف حكومي ينفي إطلاق قروض الـ 100 راتب ويحذر من الاستغلال

(المستقلة).. نفى مصرف الرشيد، الأربعاء، إطلاق قروض الـ 100 راتب لموظفي الدولة، محذراً من محاولات “استغلال”.

وقال المصرف في بيان، تلقى المستقلة نسخة منه، “ننفي ما تناولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن قرض (١٠٠) راتب للموظفين والذي كان معمول به سابقا”.

واوضح المصرف ان “لديه قروض للموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف لشراء وحدات سكنية من المجمعات الاستثمارية فقط، ونوصي باعتماد الاخبار التي تصدر من اعلام المصرف عبر وسائل الاعلام والموقع الرسمي والفيسبوك”. (النهاية)