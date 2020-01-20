مصرف النهرين … شروط وضوابط الحصول على قرض 150 مليون دينار

اعلن مصرف النهرين الاسلامي الحكومي، عن الشروط والضوابط الخاصة به من اجل الحصول على قرض 150 مليون دينار للموظفين ذو الرواتب الموطنة لشراء وحدة سكنية.

وبحسب بيان نشره المصرف فأن الشروط والضوابط التي تم وضعها لغرض شراء عقار في حال توطين الراتب تتمثل بما يلي:-

1-الحد الاعلى لمبلغ التمويل150 مليون دينار.

2-الحد الاعلى لمدة السداد٢٠ سنة .

٣- نسبة المرابحة( الفائدة) ٣% سنويا.

٤- لا يجوز منح التمويل لحالات البيع بين الزوج و الزوجة .

٥-لايتطلب تقديم كفيل اذا كان مبلغ التمويل اقل من (٤٠) اربعون مليون دينار اما في حالة زيادة المبلغ عن ذلك ولغاية (٧٥) خمسة وسبعون مليون دينار يتطلب تقديم كفيل واحد ويطالب بتقديم كفيلين في حالة زيادة المبلغ عن (٧٥) خمسة وسبعون مليون و لغاية (١٥٠) مائة وخمسون مليون دينار .