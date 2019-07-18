مصرف الرشيد ينشر انواع القروض والسلف للمواطنين والموظفين وتعليماتها

(المستقلة) …. نشر مصرف الرشيد انواع وتعليمات القروض والسلف للمواطنين والموظفين، وتنوعت القروض والسلف بين قروض المشاريع وسلف المتقاعدين وسلف المتزوجين وقروض الاسكان.

وفيما يلي انواع القروض والسلف:

1-قروض المشاريع الصغيرة والحرفية.

يمنح القرض لأصحاب المشروعات الصناعية الصغيرة المعتمدة والمسجلة في اتحاد الصناعات العراقية الحد الأقصى للقرض الذي يعادل (12000) اثني عشر ألف دولار أمريكي.

مدة القرض (4) سنوات (مؤهل السنة الأولى).

ويدفع على أقساط ربع سنوية متساوية (كل ثلاثة أشهر).

مع معدل فائدة إجمالي قدره 6 ٪ سنويا تتحمله وزارة المالية بالكامل.

2- سلف المتقاعدين

الحد الأدنى لمبلغ الدفعة المقدمة (1،500،000) مليون ونصف المليون والحد الأقصى (3،000،000) ثلاثة ملايين دينار وحسب راتب المعاش.

الضامن هو موظف حكومي من الموظفين الدائمين أو من المتقاعدين، بشرط ألا يتجاوز مجموع الخصومات (50 ٪) من الراتب.

سعر الفائدة هو 8 ٪.

3-إقراض موظفي بنك الرشيد وعدد من الوزارات لأغراض الإسكان والبناء.

4-سلف الزواج (مع وقف التنفيذ حتى إشعار آخر).

مبلغ الدفعة المقدمة (3،000،000) ثلاثة ملايين دينار.

سعر الفائدة (4 ٪).

تكون شركة التأمين الوطنية هي الضامن لدفع مبلغ السلفة مقابل ضمان مقداره عشرة آلاف من مبلغ السلفة ، والتي يقوم النظام المصرفي بتحصيلها مقدما وتحويلها إلى شركة التأمين الوطنية.

5-قروض الإسكان للمواطنين الذين يمتلكون قطع أراضي في الرصافة من جانب بغداد وعدد من المحافظات يلاحظون أن الكرخ وبعض المحافظات الأخرى ينتمون إلى مصرف الرافدين (تم تعليقه حتى إشعار آخر).

مبلغ القرض (30.000.000) ثلاثون مليون دينار.

مدة القرض (15 سنة).

سعر الفائدة (8 ٪) سنويا.

يتم منحها على دفعتين متساويتين.

ضمان رهن العقار للبنك.

6- قروض المشاريع الفردية والمشتركة.

مبلغ القرض من (2-10) مليون دينار.

مدة القرض سنتان وفترة سماح (3 أشهر).

سعر الفائدة (12 ٪).

الضمان / الضامن.