مصرف الرشيد يعلن المباشرة بدفع رواتب المتقاعدين لشهر نيسان

( المستقلة)… أعلن المكتب الاعلامي لمصرف الرشيد المباشرة بدفع رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين منحملة بطاقات الدفع الالكتروني لشهر نيسان المقبل.

وقال المصرف في بيان إنه تم “دفع رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين من حملة بطاقات الدفع الإلكتروني (نخيل مستر كارد) و( كي كارد ) لشهر نيسان عبر ادوات الدفع الالكتروني“.

واكد المصرف، أن “بامكان السادة المتقاعدين استلام رواتبهم من شبكة فروعنا المنتشرة في بغداد والمحافظات او من احدمكاتب شركة بوابة العراق المعتمدة“.

وكانت هيئة التقاعد أعلنت بوقت سابق من، اليوم الاثنين، عن المباشرة بدفع رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين لشهرنيسان المقبل.( النهاية)