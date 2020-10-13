مصرف الرشيد يعتمد الضمانة العقارية عند منح القروض للمشاريع الصغيرة

مصرف الرشيد يعتمد الضمانة العقارية عند منح القروض للمشاريع الصغيرة

المستقلة / – قرر مصرف الرشيد اعتماد الضمانة العقارية في منح قروض المشاريع الصغيرة.

واشار في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الثلاثاء , ان : الى اعتماد الضمانة العقارية في منح قروض المشاريع الصغيرة في حال عدم توفر الكفيل الضامن .

واضاف ان: هذا القرار جاء لصعوبة توفر الكفيل مما يتعذر على بعض المستفيدين الحصول على القرض .

وكان مصرف الرشيد اعلن في وقت سابق عن منح قروض المشاريع الصغيرة للعاطلين تصل الى (20) مليون دينار .