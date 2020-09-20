مصرف الرشيد يخلي مسؤوليته من أية تعاملات مصرفية خارج فروعه

المستقلة / .. أعلن مصرف الرشيد وهو احد المصارف الحكومية ، إخلاء مسؤوليته من أية تعاملات مصرفية خارج فروعه.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت “المستقلة” نسخه منه اليوم الاحد ، إن “آلية التقديم على السلف تتم من خلال مراجعة الشخص للفرع المعني وتقديم بطاقة الماستر والمستمسكات الرسمية ومن دون أي وسيط”.

وأضاف المكتب في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، أنه “حين إنجاز المعاملة تُرسل رسائل نصية للمقترض تعلمه بالمبلغ الممنوح”.

وكان مصرف الرشيد قد خفض اسعار الفائدة من 8% إلى 5٪ لغرض منح القروض والسلف للموظفين .