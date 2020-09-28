مصرف الرافدين : 25 مليون دينار سلف للموظفين الموطنة رواتبهم

المستقلة /- أعلن مصرف الرافدين احد اكبر المصارف الحكومية في العراق ، أن سلف موظفي الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف ومن حاملي الماستر كارد تصل إلى ٢٥ مليون دينار.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم الاثنين ، إن “الموظفين الذين يتم توطين رواتبهم على مصرفنا يتم منحهم سلفة ٢٥ مليون دينار”.

وأشار إلى أن “التقديم على السلفة الكتروني واستلامها بمدة قياسية قد تصل إلى أقل من أسبوع، موضحاً أن “تسديد السلفة يكون في ستة سنوات”.