مصرف الرافدين يوزع دفعة جديدة من سلفة المتقاعدين المدنيين والعسكريين

(المستقلة) …. أعلن مصرف الرافدين عن صرف دفعة جديدة من سلف المتقاعدين المدنيين والعسكريين البالغة ثلاثة ملايين دينار.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه انه “تم صرف الدفعة الرابعة عشر من سلفة المتقاعدين المدنيين والدفعة العاشرة من سلف المتقاعدين العسكريين لنحو 6945 متقاعداً مدنياً وعسكرياً”.

وأوضح البيان ان “صرف تلك السلفة تم عن طريق ابلاغ المتقاعد عبر إرساله رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة وذلك بعد ان استكمل كافة الإجراءات القانونية لمنحه اياها وصرفها عن طريق أدوات الدفع الالكتروني”.