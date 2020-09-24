مصرف الرافدين يوجه بتسهيل اجراءات منح قروض البناء والترميم

المستقلة /- وجه مصرف الرافدين كافة فروعه في بغداد والمحافظات بتسهيل وتبسيط اجراءات الحصول على قروض البناء والترميم المقدمة للموظفين والمواطنين .

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم الخميس ، ان قروض البناء في قطعة ارض للموظفين والمواطنين تصل الى ٥٠ مليون دينار “.

واضاف:” ان قروض الترميم وتأهيل الدور السكنية للموظفين تبلغ ٥٠ مليون دينار ، في حين يتم منح المواطن ٣٠ مليونا”، داعيا المواطنين والموظفين الى مراجعة فروع المصرف للاستفادة من هذه الخدمة .