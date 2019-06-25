مصرف الرافدين ينفي فرض مبالغ اضافية عند استلام الموظف راتبه عن طريق الماستر كارد

(المستقلة) … نفى مصرف الرافدين، الثلاثاء، الأنباء التي تناقلتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فرض مبالغ إضافية عند استلام الموظف راتبه عن طريق بطاقة الماستر كارد.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه ان “الحديث عن فرض عمولة ادارية إضافية غير التي مثبته في وصل استلام الموظف راتبه لا اساس لها من الصحة حيث ان مبلغ العمولة هو 500 دينار”.

واضاف ان “عمولة السحب من الصرافات الآلية من اي مصرف ثابتة وبحسب تعليمات البنك المركزي”، مبينا ان “المصرف ملتزم بتلك التوصيات ولن يختلف في سياسته المصرفية المتبعة من قبل البنك المركزي العراقي مع المصارف الاخرى”.

ودعا المكتب زبائن المصرف الى “الابلاغ عن اي حالة ابتزاز يتعرضون لها من قبل بعض ضعاف النفوس الذين يحاولون تشويه سمعة المصرف لتحقيق غاياتهم الشخصية”.

يذكر ان وسائل اعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي نشرت اخبارا تضمنت ان مصرف الرافدين فرض مبالغ إضافية عند استلام الموظف راتبه عن طريق بطاقة الماستر كارد.