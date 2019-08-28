مصرف الرافدين يمنح 60 مليونا قروضا

(المستقلة)… قرر مصرف الرافدين يوم الاربعاء منح قروض للقضاة لغاية 60 مليون دينار لشراء سيارات حديثة ومن مناشيء عالمية رصينة وبالتقسيط .

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان اليوم، ان ضمان القرض تقديم كفالة القاضي اضافة الى موظف مدني من دوائر الدولة ويقوم الفرع باتخاذ الإجراءات الأصولية تجاه المقترض والكفيل بما فيه مليء استمارة طلب القرض ونموذج تعهد المقترض والكفيل وبشرط لايتجاوز مبلغ القسط والفائدة الشهري (50 ‎%‎ ) من راتب الكفيل .

واوضح البيان انه يتم منح القرض بنسبة 80 ‎%‎ من سعر السيارة المحدد. (النهاية)