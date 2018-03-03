مصرف الرافدين يلغي شرط الكفيل لموظفي وزارة التربية

(المستقلة)..اعلن مصرف الرافدين عن إلغاء شرط الكفيل في منح سلفة الخمسة ملايين دينار لموظفي وزارة التربية . وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان انه تم إلغاء شرط الكفيل في منح السلفة لموظفي وزارة التربية وتربية الكرخ الاولى والرصافة الاولى ومن الموظفين الحاملين على البطاقة الالكترونية الصادرة من مصرف الرافدين . واشار الى وضع رابط خاص للتقديم على السلفة https://mis.qicard.net/web/loan مٶکدا انه سیمنح السلفة بفترة قياسية.

اعلن مصرف الرافدين عن إلغاء شرط الكفيل في منح سلفة الخمسة ملايين دينار لموظفي وزارة التربية وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان انه تم إلغاء شرط الكفيل في منح السلفة لموظفي وزارة التربية وتربية الكرخ الاولى والرصافة الاولى ومن الموظفين الحاملين على البطاقة الالكترونية الصادرة من مصرف الرافدين مشيرا الى انه تم وضع رابط خاص للتقديم على السلفة https://mis.qicard.net/web/loan

وسيتم منح السلفة بفترة قياسية