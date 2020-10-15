مصرف الرافدين يقرر بيع العملة بالدولار الى شركات الصيرفة

المستقلة / – وجه مصرف الرافدين، شركات الصيرفة بالدخول في نافذة مزاد بيع العملة بالدولار التي يقدمها المصرف.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الخميس ، ان “المصرف قرر اعادة العمل بنافذة بيع العملة بالدولار لشركات الصيرفة”.

ودعا المصرف تلك الشركات الى “مراجعة الفرع الرئيسي للمصرف في بغداد الشورجة للاطلاع على الشروط والتعليمات الخاصة ببيع العملة وهي شروط ميسرة وسهلة وتعود بالمنفعة والايجابية على الشركات”.