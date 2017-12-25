مصرف الرافدين يقرر إستيفاء أجور التحويلات المالية للمواطنين داخل وخارج البلاد

(المستقلة) … قرر مصرف الرافدين إستيفاء أجور التحويلات المالية للمواطنين بين فروعه كافة في داخل بغداد حصراً عن طريق نظام [RTGS] الالكتروني.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان له تلقت (المستقلة) نسخة منه انه “قرر إستيفاء أجور التحويلات المالية للذين يقومون بتحويل اموالهم الكترونيا من خلال شبكة آمنة وكفوءة”.

وأشار الى ان “المصرف قرر الإبقاء على أجور نظام تحويل الأموال خارج بغداد وكما هو معمول به سابقاً”.