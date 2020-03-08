مصرف الرافدين يعلن عن منح قروض المشاريع الصغيرة للمواطنين

المستقلة … اعلن مصرف الرافدين عن منح قروض المشاريع الصغيرة للمواطنين لتصل الى 25 مليون دينار.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، انه “تماشياً مع سياسة المصرف الهادفة لتنويع الخدمات المقدمة من قبله ودعماً للاقتصاد الوطني في تمويل المشاريع المختلفة والتقليل من البطالة وتشغيل الأيدي العاملة فقد تقرر زيادة مبالغ منح قروض المشاريع الصغيرة الى 25 مليون دينار”.

داعيا المواطنين “اصحاب المحلات والمهن الاخرى على مختلف انواعها الى الاستفادة من هذا القرض والتقديم عليه في فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات .واوضح ان مدة تسديد القرض 5 سنوات اَي بواقع 60 شهراً”.