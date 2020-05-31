مصرف الرافدين يعلن عن مباشرة فروعه في بغداد والمحافظات بالدوام الرسمي

المستقلة ..اعلن مصرف الرافدين عن مباشرة فروعه في بغداد والمحافظات بالدوام الرسمي لاستكمال المهام والأعمال المصرفية المناطة لها.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان انه “بناء على توجيهات وزير المالية وإشراف ومتابعة من مدير عام المصرف فقد تقرر المباشرة بالدوام لفروعه واستثناءها من حظر التجول الشامل وذلك لإنجاز المهام المصرفية المكلف بها”.

ووجه المصرف فروعه بعدم “القيام باي تجمعات تؤثر سلبا على حياة الزبائن وحدوث انسيابية في العمل المصرفي مع اتباع شروط السلامة والوقاية الصحية من فايروس كورونا”.