مصرف الرافدين يعلن عن شمول موظفي الدولة بسلفة ٢٥ مليون دينار

المستقلة ..اعلن مصرف الرافدين ان شمول موظفي الدولة بسلفة ٢٥ مليون دينار يكون عبر إرسال الدائرة البيانات الخاصة بالموظف الى الادارة العامة للمصرف.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ان “تعليمات وتوجيهات اصدرتها ادارة المصرف للموظفين الذين يسعون للحصول على الشمول بسلفة ٢٥ مليون”.

وداعا حسابات الدوائر الى “إرسال البيانات الخاصة بموظفيها الى المصرف حتى يتم اتخاذ الإجراء اللازم والصحيح في قبول وشمول الموظف بالسلفة ومن دون اي عوائق”، مشيرا الى ان “العديد من الموظفين قدموا على الشمول عبر نوافذ أخرى ولم يتم تلبية طلباتهم وان الطريقة الوحيدة لإنجاز ذلك هو الرجوع الى حسابات دائرة الموظف لغرض الإيعاز بإرسال بياناته للمصرف”.