مصرف الرافدين يعلن عن توقيعه عقدًا مع الدفاع لتوطين رواتب منتسبيها 

المستقلة ..أعلن مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، عن توقيعه عقدًا مع وزارة الدفاع لتوطين رواتب منتسبيها .

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، تلقت المستقلة نسخة منه، إنه تم توقيع عقد مع وزارة الدفاع لتوطين رواتب منتسبيها واستلام رواتبهم الكترونيا عن طريق بطاقة الماستر كارد.

واشار الى انه بإمكان منتسبي الدفاع الاستفادة من الخدمات المالية التي يطلقها المصرف والتسهيلات الاخرى.

من جهته اعلن مصرف الرشيد في بيان له عن توقيعه ايضا، عقد مع وزارة الدفاع لتوطين رواتب منتسبيها لدى المصرف.

واشار البيان الى قرب ارسال فريق متخصص للمباشرة باصدار بطاقات نخيل ماستر كارد لمنتسبي الوزارة ليكون باستطاعتهم الاستفادة من المزايا المتعددة التي تقدمها بطاقة نخيل ماستر كارد.