مصرف الرافدين يعلن عن توزيع الوجبة الاولى من الماستر كارد الدولية

المستقلة ..أعلن مصرف الرافدين عن توزيع الوجبة الاولى من بطاقات الماستر كارد الدولية على منتسبي وزارة الداخلية.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان انه “تم توزيع الوجبة الاولى من بطاقات الماستر كارد الصادرة من المصرف على منتسبي وزارة الداخلية الذين تم توطين رواتبهم لدى المصرف”.

واشار الى ان “التوزيع شمل عدد من الدوائر والمديريات التابعة للوزارة”، لافتاً الى ان “المصرف سيقوم باستكمال عملية التوزيع للوجبات الاخرى خلال هذا الأسبوع”.

واوضح انه “سيتم رفع راتب المنتسب واستلامه شهريًا على بطاقة الماستر في آذار المقبل فضلا عن الاستفادة من الخدمات المصرفية التي يقدمها المصرف عبر بطاقة الماستر من سلف وقروض وخدمات أخرى”.