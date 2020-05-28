مصرف الرافدين يعلن عن تقديم الموظفين على السلف عبر المنصة الالكترونية

المستقلة ..أعلن مصرف الرافدين ان التقديم على سلف موظفي دوائر الدولة الموطنة رواتبهم على المصرف يكون عبر المنصة الالكترونية التي أطلقت حديثا.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ان “المنصة الالكترونية فيها العديد من المميزات التي تتعلق بتقديم المنتجات والخدمات للموظفين والمتقاعدين حيث بإمكان الموظف أو المتقاعد الاستعلام عن المنصة عن طريق الموبايل وبواسطة الرابط التالي https://qi.iq/loans“.

واشار الى انه “بإمكان الموظف التقديم على السلفة بواسطة الرابط الإلكتروني ولن يتاخر موعد استلامها لفترات وجيزة”.

وأوضح ان “المصرف استخدم التكنولوجيا الحديثة المتطورة لهذه المنصة وعلى الموظفين أو المتقاعدين الاستفادة من هذه التقنية الالكترونية للحصول على الخدمة التي تلبي متطلباته”.