مصرف الرافدين يعلن عن تفعيل الماستر كارد لعدد من دوائر الدولة

المستقلة ..اعلن مصرف الرافدين عن تفعيل بطاقات الماستر كارد لعدد من دوائر الدولة واستلام رواتب موظفيها لشهر نيسان لأول مرة عبر البطاقة الإلكترونية.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ان “مدراء حسابات عدد من الدوائر خاطبوا الإدارة العامة للمصرف من اجل تفعيل بطاقات موظفيهم وصرف رواتبهم الكترونيا وقد اتخذ المصرف الإجراء اللازم وبالسرعة الممكنة”.

ودعا المصرف، مدراء حسابات الدوائر الاخرى الى ان “تحذو حذو هذه الدوائر وانتهاج خطوات ذلك حتى يتم منح الرواتب الكترونيا من اجل تجنب التعامل بالنقد الورقي والاعتماد على التداول الإلكتروني”.