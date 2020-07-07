مصرف الرافدين يعلن عن إطلاق رواتب منتسبي بعض مديريات وزارة الداخلية

المستقلة .. اعلن مصرف الرافدين، الثلاثاء، عن إطلاق رواتب منتسبي بعض مديريات وزارة الداخلية عن طريق بطاقة الماستر.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت المستقلة نسخة منه انه “للمرة الأولى تم صرف رواتب منتسبي مديريات ( الشرطة الاتحادية – المرور العامة – النجدة – الدفاع المدني ) لشهر حزيران الكترونيا عبر الماستر كارد ومن الذين تم توطين رواتبهم على مصرفنا”.

وأضاف انه “تم أيضا إطلاق رواتب منتسبي وزارة الداخلية المقر العام”، مشيرا الى انه “بإمكان المنتسبين استلام رواتبهم من اي مكان يتواجدون فيه”.