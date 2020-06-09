مصرف الرافدين يعلن صرف رواتب موظفي دوائر صحة الكرخ والرصافة

المستقلة … أعلن مصرف الرافدين، الثلاثاء، عن صرف رواتب موظفي دوائر صحة الكرخ والرصافة ببغداد ودوائر أخرى تابعة للصحة في عدد من المحافظات.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت المستقلة نسخة منه إن “المصرف قام بدفع رواتب موظفي دوائر الصحة في الكرخ والرصافة بعد تغذية الصكوك الخاصة بهم”.

وأضاف أن “الصرف تم عن طريق أدوات الدفع الالكتروني (بطاقة الماستر كارد) وبإمكان الموظفين استلام رواتبهم من شبكة فروعنا المنتشرة في بغداد والمحافظات او من خلال منافذ الصرف وفي أي مكان يتواجدون فيه”.