مصرف الرافدين يعلن أسماء متلكئين في تسديد قروض بسماية

المستقلة / – أعلن مصرف الرافدين، أسماء متلكئين في تسديد قروض بسماية الذين امتنعوا عن تسديد ما بذمتهم من الاقساط الشهرية.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، اليوم الجمعة، إنه “بدأ اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الممتنعين عن تسديد الأقساط الشهرية من قروض بسماية”.

وأضاف، أن المصرف وبالتعاون مع الجهات الساندة “شرع بخطوات حثيثة لاسترداد تلك الأموال من ساكني مجمع بسماية الذين تخلف بعضهم عن سداد ما بذمته من القسط الشهري وتنفيذ الأوامر القانونية بحقهم والمتعلقة بإعادة تلك الأموال”.

وأوضح البيان، أن المصرف سينشر “أسماء جديدة للممتنعين عن التسديد وعلى شكل وجبات في الأيام المقبلة”.