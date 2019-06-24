مصرف الرافدين يطلق وجبة جديدة من سلف موظفي الدولة

(المستقلة) … أطلق مصرف الرافدين، اليوم الاثنين، وجبة جديدة من سلفة موظفي دوائر الدولة التي تراوحت ما بين 3 و5 و10 ملايين دينار عن طريق بطاقة الماستر كارد الدولية.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه، إنه ” تم صرف دفعة جديدة من سلف موظفي دوائر الدولة لأكثر من 1800 موظف الذين تم توطين رواتبهم لدى المصرف وحصلوا على البطاقة الالكترونية”.

وأوضح أن “صرف تلك السلفة تم عن طريق بصمة الزبون ثم ابلاغ الموظف عبر إرساله رسالة نصية تخبره بمنحه السلفة وذلك بعد ان استكمل كافة الإجراءات القانونية لمنحه اياها وصرفها عن طريق أدوات الدفع الالكتروني والتي تمت تعبئة الرصيد المالي اليها”