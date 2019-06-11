مصرف الرافدين يطلق وجبة جديدة من سلف موظفي الدولة

(المستقلة) … أعلن مصرف الرافدين، الثلاثاء، إطلاق وجبة جديدة من سلف موظفي دوائر الدولة عن طريق بطاقة “ماستر كارد” الدولية، مبيناً أن السلف تراوحت بين 3 و5 و10 ملايين دينار.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه، إنه “تم صرف دفعة جديدة من سلف موظفي دوائر الدولة لأكثر من 1500 موظف الذين تم توطين رواتبهم لدى المصرف وحصلوا على البطاقة الالكترونية”.

وأوضح البيان، أن “صرف تلك السلفة تم عن طريق بصمة الزبون ثم إبلاغ الموظف عبر إرساله رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة وذلك بعد أن استكمل كافة الإجراءات القانونية لمنحه اياها وصرفها عن طريق أدوات الدفع الالكتروني والتي تمت تعبئة الرصيد المالي اليها”.

يذكر ان مصرف الرافدين باشر ومنذ عام 2016 بمنح سلف وقروض وفق اليات وضوابط معينة.