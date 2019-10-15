مصرف الرافدين يطلق قروض اضافة البناء وترميم وتاهيل الدور السكنية للمواطنين

(المستقلة)..قرر مصرف الرافدين اطلاق منح قروض 50 مليون دينار لموظفي الدولة و30 مليون دينار للمواطنين من اصحاب الدور السكنية ( ملك صرف طابو سكني ) لغرض اضافة البناء او ترميم وتاهيل الدور السكنية التابعة لهم .

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان مبلغ القرض بالنسبة لموظفي الدولة 50 مليون اما بالنسبة للمواطنين فان مبلغ القرض 30 مليون دينار . مشيرا الى ان مدة القرض 10 سنوات ويسدد القرض خلال 120 شهر .

ودعا المواطنين والموظفين لزيارة فروع المصرف وترويج معاملات منح تلك القروض .

واشار الى ان ضمان القرض رهن العقار المراد ترميمه وتأهيله او اضافة البناء اليه لصالح المصرف ومن الدرجة الاولى وان يكون العقار باسم مقدم القرض ونوعه دار سكن صرف طابو سكني.