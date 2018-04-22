مصرف الرافدين يطلق قروضاً لشراء السيارات الحديثة

(المستقلة)… اعلن مصرف الرافدين اليوم الأحد عن إطلاقه قروضاً لشراء سيارات حديثة بكافة أنواعها للمواطنين والموظفين بالتقسيط عن طريق فروعه المخصصة لذلك.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم أنه تم اختيار عدد من الشركات لانجاز هذا المشروع وفق المواصفات العالمية وهي شركات (ابداع البعاج ، عطاء الرحمن ، الشركة المتحدة لتجارة السيارات ، سما الغربية ، وهج الثريا ، نهج العراق ، شيرين ، انوار بابل ، ساز ، طريق الاقواس ، الشركة العامة لتجارة السيارات والمعدات ، الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن).

واضاف ان بعض هذه الشركات تختص بالسيارات الكورية واليابانية والصينية والأمريكية، موضحا ان مدة تسديد القرض خمس سنوات بضمنها ثلاثة أشهر فترة إهمال.(النهاية)