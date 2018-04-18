مصرف الرافدين يطلق سلفة العشرة ملايين دينار لموظفي التربية الكترونيا

(المستقلة) … اعلن مصرف الرافدين، الاربعاء، عن إطلاقه سلفة العشرة ملايين دينار لموظفي وزارة التربية عن طريق البطاقة الالكترونية.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه انه “تقرر إطلاق سلفة العشرة ملايين دينار بالاضافة الى سلفة الخمسة ملايين دينار لموظفي وزارة التربية”، مبينا ان “التقديم سيكون عبر الرابط الالكتروني الخاص بالوزارة”.

واضاف ان “الموظف الذي يبلغ راتبه الاسمي اقل من 500 الف دينار فسيتم منحه سلفة خمسة ملايين دينار، اما الموظف الذي يبلغ راتبه الاسمي اكثر من 500 الف دينار فسيتم منحه سلفة العشرة ملايين دينار”.

يذكر ان مصرف الرافدين باشر خلال العاميين الماضيين بمنح قروض وسلف للموظفين والمواطنين عبر الية وضوابط معينة.