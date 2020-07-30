مصرف الرافدين يطلق رواتب منتسبي تشكيلات الداخلية عبر الماستر كارد
(المستقلة)..اعلن مصرف الرافدين عن إطلاق رواتب منتسبي بعض مديريات وزارة الداخلية عن طريق بطاقة الماستر..
وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان انه تم صرف رواتب منتسبي مديريات ( الجنسية العامة بكافة تشكيلاته – المرور العامة – النجدة – قيادة قوات حرس الحدود- حماية المنشأت ) الكترونيا عبر الماستر كارد ومن الذين تم توطين رواتبهم على مصرفنا ..
واشار الى انه بإمكان المنتسبين التوجه الى استلام رواتبهم من اي مكان يتواجدون فيه.
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