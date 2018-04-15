مصرف الرافدين يطلق دفعة جديدة من سلفة الخمسة ملايين لعدد من مديريات التربية

(المستقلة) … أعلن مصرف الرافدين، الأحد، عن إطلاق دفعة جديدة من سلفة الخمسة ملايين دينار لموظفي مديرية تربية الرصافة الاولى والثانية والكرخ الاولى.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمصرف اليوم 15 نيسان 2018 أنه “تم صرف دفعة جديدة من سلفة الخمسة ملايين دينار لنحو 3960 موظفا من مديريات تربية الكرخ الاولى والرصافة الاولى والثانية”.

وأضاف البيان أن “الصرف تم عن طريق البطاقة الالكترونية الخاصة بالموظف وذلك بعد ابلاغه بواسطة رسالة نصية عبر هاتفه تخطره فيه بإمكانية استلام السلفة عبر بطاقته الالكترونية والتي تم تعبئة مبلغ السلفة المالي اليها”.