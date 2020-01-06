مصرف الرافدين يصدر توضيحا بشأن رواتب المتقاعدين في الخارج

(المستقلة)… اكد مصرف الرافدين التزامه بالتعليمات القانونية الصادرة من الجهات العليا بخصوص دفع رواتب المتقاعدين عبر فروعنا بالخارج .

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان له تلقته (المستقلة) ان “البعض تناقل موضوع تحويل رواتب المتقاعدين الى فروع المصرف بالخارج بطريقة أسيء فهمها وذلك فيما يتعلق بإعداد المتقاعدين الذين يتم تحويل رواتبهم الى الخارج”.

واضاف ان “بعض المتقاعدين يترددون وبشكل مستمر الى بعض الدول لغرض السياحة والبعض الاخر يمكثون في بعض الدول لفترات طويلة لأغراض العمل واعمال اخرى ويقومون هؤلاء بين الفترة والأخرى بارتياد فروعنا بالخارج لغرض تقديم الخدمات المصرفية لهم على اعتبار ان المصرف مؤسسة عريقة وازدياد ثقة المواطن بها”. (النهاية)