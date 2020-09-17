مصرف الرافدين يرفع شرط الكفيل عند منح قروض الـ 25 مليون للموظفين

المستقلة / .. أعلن مصرف الرافدين، رفع شرط الكفيل من إجراءات منح قروض الـ 25 مليون دينار للموظفين.

وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم الخميس ، أن “سلفة 25 مليون دينار للموظفين ستكوون بدون كفيل وتسدد على مدى ست سنوات”.

وأضاف، أن “منح السلفة يكون للموظفين حاملي بطاقة الماستر كارد الموطنة رواتبهم لدى المصرف”.

وأوضح، أن “التقديم على السلفة إلكتروني وبدون كفيل ويكون عن طريق الرابط الالكتروني https://qi.iq/loans“.