مصرف الرافدين يدعو المواطنين المتلكئين لتسديد مابذمتهم لقروض بسماية

( المستقلة ) – دعا مصرف الرافدين وهو احد اكبر المصارف في العراق ، المواطنين لتسديد مابذمتهم من اقساط شهرية متأخرة لقروض الوحدات السكنية في مجمع بسماية السكني.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت ( المستقلة ) نسخة منه اليوم السبت ، إن “هناك بعض المواطنين متلكئين وقد تخلفوا عن تسديد الدفعات الشهرية للأقساط المترتبة على قروض مشروع بسماية السكني”.

وأشار إلى، أن “المصرف وضع شعارا أن العام الحالي هو عام تصفية الديون واسترداد حقوقه المتأخرة والمترتبة بذمة زبائنه المتلكئين والمتخلفين عن تسديد ما بذمتهم من الأموال ولاسيما المتلكئين من دفع الاقساط الشهرية من مجمع بسماية السكني”.