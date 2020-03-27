مصرف الرافدين يحذر من صفحات وهمية تنشر اخبارا عن السلف والقروض

المستقلة .. حذر مصرف الرافدين، من وجود صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل اسم وشعار المصرف وتقوم بنشر اخبار ومعلومات مفبركة عن منح السلف والقروض للمواطنين والموظفين.

ودعا المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، تلقت المستقلة نسخة منه، الى عدم تصديق الاخبار التي تتداولها تلك الصفحات واعتمادها فقط من المصادر عبر صفحتها الرسمية الوحيدة على الفيس بوك التي تحمل اسم ( اعلام مصرف الرافدين ) مشيرا الى انه لوحظ وجود العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي منحها السلف والقروض وهي صفحات وهمية وغير رسمية.