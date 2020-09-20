مصرف الرافدين يحدد نسبة الفائدة على”قروض السيارات” بـ 4%

المستقلة /- أعلن مصرف الرافدين وهو احد اكبر المصارف الحكومية في العراق ، أن نسبة فائدة “قروض السيارات” للموظفين والمواطنين تصل إلى 4%.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت “المستقلة” نسخة منهاليوم الاحد ، إن “فوائد قروض السيارات المقدمة للموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف والمواطنين حددت بـ4 بالمئة”.

وأضاف، أن “المصرف تعاقد مع شركات رصينة مجهزة بأحدث أنواع السيارات وعلى زبائن المصرف الإطلاع على شروط الحصول على قروض السيارات من فروع المصرف المخصصة لذلك.