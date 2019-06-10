مصرف الرافدين يحدد أنواع القروض التي يمنحها

(المستقلة) … حدد مصرف الرافدين أنواع القروض المتوفرة في فروعه المنتشرة في بغداد والمحافظات.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت السومري نيوز، نسخ منه ان “بإمكان المواطنين والموظفين الحصول على هذه القروض مراجعة اقرب فرع للمصرف للاطلاع على التعليمات الخاصة بكل قرض والتقديم على القرض الذي يتناسب وفقا للشروط والضوابط”.

والقروض المتوفرة لدى المصرف هي:

1- قروض المشاريع الصغيرة.

2- القروض التجارية والسياحية.

3- قروض القضاة.

4-قروض الوحدات السكنية الاستثمارية.

5-قروض مجمع بسماية السكني.

6-قروض التمويل والبحوث العلمية للطلبة والاساتذة.

7-قروض تشغيلية لاصحاب الجامعات والمدارس ورياض الاطفال الاهلية.

8-قروض تشغيلية لاصحاب الفنادق السياحية.

9-قروض السيارات.

10-قروض الاطباء والصيادلة والاطباء البيطريين.