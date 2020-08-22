مصرف الرافدين يبدأ بصرف رواتب وزارة الصناعة والمعادن

أعلن مصرف الرافدين، السبت، صرف رواتب موظفي دوائر وشركات وزارة الصناعة والمعادن عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني .

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تابعته “المستقلة” إن “المصرف قام بدفع رواتب موظفي دوائر وشركات وزارة الصناعة والمعادن بعد تغذية الصكوك الخاصة بهم”.

وأضاف البيان، أن “الصرف تم عن طريق أدوات الدفع الالكتروني بطاقة الماستر كارد، وبإمكان الموظفين استلام رواتبهم من خلال شبكة فروعنا المنتشرة في بغداد والمحافظات او من أي مكان يتواجدون فيه”.