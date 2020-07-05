مصرف الرافدين يباشر بصرف رواتب المتقاعدين لشهر تموز

(المستقلة)…. أعلن مصرف الرافدين الحكومي، اليوم الاحد، مباشرته توزيع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر تموز .

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان له تلقته (المستقلة)… اليوم إنه تمت المباشرة بصرف رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر تموز عن طريق أدوات الدفع الالكتروني

وأضاف البيان أنه بإمكان المتقاعدين المدني والعسكري تسلم رواتبهم الشهرية من اي مكان يتواجدون فيه.

وأعلن مصرفا الرافدين والرشيد الحكوميين، أول أمس الجمعة، مباشرتهما بصرف رواتب موظفي الدولة لشهر حزيران الماضي.(النهاية)