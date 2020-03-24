مصرف الرافدين يباشر بتوزيع رواتب الموظفين

( المستقلة)….. أعلن مصرف الرافدين عن مباشرته يوم الثلاثاء بتوزيع رواتب موظفي عدد من وزارات ومؤسسات الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف وعن طريق أدوات الدفع الإلكتروني.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان إنه ووفقًا لتوجيهات خلية الأزمة ووزير المالية ومدير عام المصرف فقد باشر المصرف فورًا بتوزيع رواتب موظفي بعض وزارات ومؤسسات الدولة من الذين تم توطين رواتبهم في المصرف ومن حاملي البطاقة الالكترونية.

واشار البيان الى ان المصرف مستمر بدفع رواتب الموظفين ووفق سياقات ومواعيد محددة.( النهاية)