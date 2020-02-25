مصرف الرافدين :منتسبو الداخلية سيتسلمون رواتبهم عن طريق الماستر كارد

المستقلة … اعلن مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، ان منتسبي وزارة الداخلية الذين تم توطين رواتبهم على مصرفنا وحصولهم على الماستر كارد سيتسلمون رواتبهم عن طريق البطاقة الشهر المقبل .

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وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته المستقلة، استمرار توزيع بطاقات الماستر كارد على منتسبي الداخلية في وسيتم استكمال هذه العملية خلال الأيام المقبلة .

واشار، الى انه في حال استلام المنتسب البطاقة فسيتم الاستفادة من الخدمات المصرفية التي يقدمها المصرف عبر بطاقة الماستر من سلف وقروض وخدمات اخرى.